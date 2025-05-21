Завершающий этап международной акции «Сад памяти» прошел на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». В мероприятии участвовали глава Ленинского округа Станислав Каторов, семьи сенаторов под руководством Александра Двойных и руководитель департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России Елена Харламова.

Во время акции на территории музея посадили 250 кустов сирени. «Это очередная благодарность тому великому поколению победителей, которые ковали победу, защищали родную страну. Благодаря им сегодня мы живем в суверенной стране, изучаем отечественную историю, говорим на родном языке», — подчеркнул сенатор Александр Двойных.

Также состоялась церемония возложения цветов к мемориалу Великой Отечественной войны. Для участников акции организовали игровую зону и разнообразные мастер-классы. В завершение программы состоялась экскурсия в музей «Кабинет и квартира Владмира Ленина в Кремле» и музей-усадьбу «Горки», где сохранена обстановка, в которой жил и работал вождь мирового пролетариата.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов поблагодарил всех участников мероприятия. «Уверен, что этот „Сад памяти“ станет еще одним символом победы в Великой Отечественной войне и будущей победы в специальной военной операции», — сказал руководитель муниципалитета.