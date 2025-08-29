Более 200 килограммов конопли уничтожили полицейские в Чехове

Сотрудники МВД обнаружили большое поле с запрещенными растениями недалеко от деревни Плешкино муниципального округа Чехов в рамках профилактического мероприятия «Мак — 2025». Предварительный осмотр показал, что общая площадь территории составляет 3400 квадратных метров.

Образцы растений направили на экспертизу. Лабораторные исследования подтвердили факт наличия в них тетрагидроканнабинола — вещества, включенного в список запрещенных в Российской Федерации.

Сотрудники силового ведомства ликвидировали незаконные посадки. Всю коноплю скосили и сожгли. По предварительным подсчетам вес уничтоженных растений превысил 200 килограммов.

Подобные рейды в рамках профилактического мероприятия «Мак — 2025» в Чехове продолжат. Они имеют огромное значение для борьбы с распространением наркотиков, ведь дикорастущая конопля нередко становится источником сырья для нелегального производства.