Более 200 ярмарок проведут в 34 округах Подмосковья в июле
Более 200 ярмарок пройдут в Подмосковье в июле. Торговые площадки развернут в 34 округах региона, сообщили в областном Минсельхозпроде.
Ярмарки дают возможность жителям приобрести фермерские продукты напрямую у местных производителей, а владельцам небольших хозяйств — заявить о себе.
В июле торговую точку откроют в Мытищах на улице Мира. Там представят молочную и мясную продукцию.
В Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии проведут праздничную ярмарку ко Дню семьи, любви и верности. В Шаховской на 1-й Советской улице отметят День работника торговли. На Талсинской улице в Щелкове откроют традиционную сельскохозяйственную ярмарку, где можно будет приобрести фрукты, мясо, мед и другие продукты.
Узнать график работы и адреса всех ярмарок можно по ссылке.