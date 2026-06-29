Более 200 ярмарок проведут в 34 округах Подмосковья в июле

Более 200 ярмарок пройдут в Подмосковье в июле. Торговые площадки развернут в 34 округах региона, сообщили в областном Минсельхозпроде.

Ярмарки дают возможность жителям приобрести фермерские продукты напрямую у местных производителей, а владельцам небольших хозяйств — заявить о себе.

В июле торговую точку откроют в Мытищах на улице Мира. Там представят молочную и мясную продукцию.

В Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии проведут праздничную ярмарку ко Дню семьи, любви и верности. В Шаховской на 1-й Советской улице отметят День работника торговли. На Талсинской улице в Щелкове откроют традиционную сельскохозяйственную ярмарку, где можно будет приобрести фрукты, мясо, мед и другие продукты.

Узнать график работы и адреса всех ярмарок можно по ссылке.