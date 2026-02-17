Более 200 дворников вышли на уборку улиц в Лобне утром 17 февраля

Уборка дорог и улиц от снега продолжается в Лобне. Утром 17 февраля на работу вышли более 230 дворников и 60 спецмашин.

В этот день коммунальные службы уделяют особое внимание обработке улиц ото льда. Так, проезжую часть обрабатывают при помощи комбинированных дорожных машин. На тротуарах и пешеходных зонах применяют специальные противогололедные материалы.

Всего за прошлую неделю из Лобни вывезли 28 тысяч кубометров снега.

Сильный снегопад прошел в Подмосковье на минувшей неделе. По прогнозам синоптиков в ближайшее время морозы вновь усилятся несмотря на потепление. Коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме.