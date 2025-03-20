Более 200 домов капитально отремонтируют в Люберцах в 2025 году

В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2025 год работы будут проведены в 214 многоквартирных домах городского округа. 93 из них находятся в Люберцах.

Исполняющая обязанности заместителя главы муниципалитета Алена Ильницкая рассказала, что также запланирован капитальный ремонт 10 домов в Томилине, 39 — в Малаховке, 10 — в Октябрьском, 22 — в Краскове, 20 — в Дзержинском и 11 — в Островцах.

В 47 домах отремонтируют фасады, в 120 — кровлю. В 75 многоквартирных домах заменят внутридомовые инженерные коммуникации.

Кроме того, планируется капитально отремонтировать 197 подъездов. В 20 домах произведут замену лифтового оборудования, срок эксплуатации которого превышает 25 лет. «На сегодняшний день шесть лифтов уже заменено, а еще восемь находятся в работе», — добавила Алена Ильницкая