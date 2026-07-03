Более 200 деревьев и кустарников высадили на улице Космонавтов в Дмитрове

В Дмитрове продолжается масштабное озеленение придомовых территорий. На улице Космонавтов зеленые насаждения появились сразу в пяти дворах — у домов № 31, 38, 39, 41 и 42.

Инициатива исходила от жителей. В 2025 году здесь провели комплексное благоустройство: обновили тротуары, расширили парковки, установили детскую и спортивную площадки. Однако горожане попросили главу округа Михаила Шувалова добавить в план и озеленение. Обещание выполнили — теперь вдоль тротуаров и на газонах высажены липы, туи, ивы, а также пузыреплодник и дерен белый.

Особое внимание уделили двору дома № 31 — именно здесь у детской площадки появился небольшой сквер. В посадке приняли участие местные жители, воспитанники детского сада «Звездный», юнармейцы, активисты «Молодой гвардии», члены «Боевого братства» и ассоциации ветеранов СВО.

«Спасибо Михаилу Николаевичу, что услышал наши пожелания. Теперь есть где посидеть взрослым, побегать и покататься на самокатах детям, и даже мест для машин стало больше», — поделились жительницы микрорайона.

Заместитель главы округа Юрий Головков лично принял участие в посадке и проконтролировал ход работ. Он заверил, что за молодыми саженцами обеспечат регулярный уход и полив.

«Очень приятно, что жители активно участвуют в озеленении своих дворов. Мы продолжим эту системную работу, чтобы город становился зеленее и уютнее для каждого», — отметил глава округа Михаил Шувалов.

В ближайшее время в различных локациях города планируют высадить еще около 400 кустарников и деревьев.