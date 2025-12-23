Более 200 человек стали участниками семейного спортивного праздника в Пушкино

В Пушкино прошел семейный спортивный праздник «Большие гонки. Я все могу!». Порядка 200 жителей муниципалитета преодолевали полосу препятствий, прыгали на батутах и состязались в перетягивании каната.

Праздник провели в рамках проекта «Содружество первых» при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатором мероприятия стал Клуб единоборств «Содружество».

«Наша цель — пропагандировать здоровый образ жизни, нести его в массы, убедить детей что спорт — это не только приседания и отжимания, это что-то веселое, интересное. И в нашем случае мы старались сделать что-то необычное», — поделилась куратор проекта «Содружество первых» и тренер Клуба единоборств «Содружество» Анастасия Иванова.

Дети и их родители остались довольны праздником и благодарили организаторов.

«Впечатления отличные! Мы здесь с сыном и супругой уже второй раз. Очень благодарны тренерам за организацию. В этот раз даже круче, чем в прошлом году», — отметил участник соревнований Дмитрий Ананьев.