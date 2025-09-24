Более 200 человек прошли диспансеризацию в торговом центре в Химках

С 19 по 21 сентября в торговом центре «МЕГА Химки» проходила выездная диспансеризация, ее посетили более 200 человек. Все исследования проводились бесплатно при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС.

Выездной медицинский пункт был организован врачами Химкинской клинической больницы. По словам заместителя главного врача по поликлинической части Ирины Должковой, такие акции позволяют жителям города проходить осмотры без необходимости посещать медицинские учреждения и отвлекаться от повседневных дел.

«Очень удобный формат. Можно сразу, без записи, пройти целый спектр обследований. Организация мероприятия на высшем уровне», — рассказал житель Химок и сотрудник торгового центра Игорь Князев.

Также жители Химок могут бесплатно пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках, к которым они прикреплены. Запись на обследование возможна через региональный портал государственных услуг, в поликлинике или по телефону 122.

Программа диспансеризации включает в себя: измерение роста и веса для расчета индекса массы тела, контроль артериального давления, электрокардиографию, анализы крови, флюорографию на современных мобильных комплексах, гинекологический осмотр с взятием мазка, а для женщин в возрасте от 40 до 75 лет — маммографию.