Более 200 человек приняли участие в фестивале по мокрому футболу в Люберцах
В городском округе Люберцы прошел фестиваль по мокрому футболу, который собрал более 200 любителей спорта и активного отдыха. Мероприятие состоялось на стадионе «Урожай» в поселке Томилино в рамках губернаторской программы Московской области «Лето в Подмосковье».
Мокрый футбол представляет собой необычную разновидность классической игры, проводимую на влажном и скользком поле. Такие условия усложняют передвижение и управление мячом, требуя от игроков высокой ловкости, баланса и координации.
«Фестиваль по мокрому футболу собрал рекордное количество жителей — более 200. Приятно, что с каждым годом интерес к футболу — любым его видам — в нашем округе растет», — отметил президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.
Он также сообщил, что с 19 июня в округе стартует серия открытых мастер-классов по футболу. Занятия организуют совместно с люберецкой футбольной школой «Спартак» при поддержке Федерации. Тренеры и инструкторы красно-белых проведут обучающие сессии.
«Приглашаем детей и подростков прокачать свои навыки и с пользой провести время на летних каникулах! Берите с собой друзей, выбирайте удобное время и место — и приходите наслаждаться футболом вместе с нами!» — добавил директор школы «Спартак» в Люберцах, депутат окружного Совета Дмитрий Кудинов.
Мастер-классы пройдут на стадионах школ городского округа Люберцы.