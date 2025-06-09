Более 200 человек приняли участие в фестивале по мокрому футболу в Люберцах

В городском округе Люберцы прошел фестиваль по мокрому футболу, который собрал более 200 любителей спорта и активного отдыха. Мероприятие состоялось на стадионе «Урожай» в поселке Томилино в рамках губернаторской программы Московской области «Лето в Подмосковье».

Мокрый футбол представляет собой необычную разновидность классической игры, проводимую на влажном и скользком поле. Такие условия усложняют передвижение и управление мячом, требуя от игроков высокой ловкости, баланса и координации.

«Фестиваль по мокрому футболу собрал рекордное количество жителей — более 200. Приятно, что с каждым годом интерес к футболу — любым его видам — в нашем округе растет», — отметил президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Он также сообщил, что с 19 июня в округе стартует серия открытых мастер-классов по футболу. Занятия организуют совместно с люберецкой футбольной школой «Спартак» при поддержке Федерации. Тренеры и инструкторы красно-белых проведут обучающие сессии.