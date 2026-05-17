Более 200 человек поучаствовали в молодежной игре «Плечом к плечу» в Дмитрове

Более 200 человек приняли участие в молодежной военно-патриотической игре «Плечом к плечу», которую ЛДПР провела в Дмитрове. На соревнования приехали команды из 15 городов Подмосковья, включая Мытищи, Истру, Одинцово и Солнечногорск.

Участники проходили испытания на выносливость, физическую подготовку и умение действовать в условиях высокой нагрузки.

«Чем отличается молодежь ЛДПР? Тем, что в любое время, в любую погоду, в любой день собирается и показывает патриотизм, мужество, честь, которую сейчас показывают на фронтах, в тылу наши соратники», — рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, выступая на открытии мероприятия.

Во время игры отдельно отметили матерей участников боевых действий, а также волонтеров, помогающих военнослужащим. Им вручили знаки «Мать солдата», «За помощь СВО» и «За освобождение Донбасса и Новороссии».

Ранее в городском округе Серпухов прошел этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», посвященный операторам беспилотных летательных аппаратов.