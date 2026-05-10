Военную игру по пилотированию БПЛА провели для школьников в Серпухове

В городском округе Серпухов прошел этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», посвященный операторам беспилотных летательных аппаратов. Учащиеся школ на практике продемонстрировали базовые навыки пилотирования, выполнение маневров, ориентирование по карте и умение работать в команде.

Игра реализуется в рамках проекта «Движения Первых». Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и их серьезный интерес к современным технологиям.

Участие в «Зарнице 2.0» — это не только спортивно-патриотическое соревнование, но и возможность познакомиться с перспективными профессиями будущего. Ребята могут проявить лидерские качества, проверить себя на прочность и почувствовать себя частью большой страны.

Подобные мероприятия способствуют формированию у молодежи патриотизма, ответственности и устойчивого интереса к техническому творчеству.