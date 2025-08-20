Более 200 безнадзорных собак отловили в Солнечногорске с начала года

С начала 2025 года в городском округе Солнечногорск отловили 217 собак без владельцев. Все мероприятия проходят в рамках программы ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в привычную среду обитания.

Если у животного отсутствует бирка на ухе, специалисты, получив заявку, аккуратно его отлавливают и доставляют в приют. Там собака проходит карантин, затем ее стерилизуют, обрабатывают от паразитов, чипируют и прививают от бешенства, после чего возвращают обратно на волю.

Отдельно стоит отметить, что сейчас 37 собак находятся на пожизненном содержании в приюте, так как проявили агрессию и не могут быть выпущены.

«К сожалению, главной причиной увеличения числа бездомных собак остается человеческий фактор. Действующая программа является важным шагом в решение вопроса с беспризорными животными на территории нашего округа. Уже с начала текущего 2025 года в администрацию было направлено 117 заявлений относительно отлова бродячих собак», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Оставить заявку на отлов можно по телефону горячей линии главы: 8-800-201-67-47, либо связавшись с отделом сельского хозяйства администрации округа: 8-496-263-13-30.