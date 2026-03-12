Более 20 женщин прошли обследование в передвижном маммографе в Воскресенске

Диагностический комплекс работал 12 марта в поселке Фосфоритный. Благодаря этому жительницы смогли пройти маммографию, не выезжая в город.

Модуль на колесах оснащен тамбуром для верхней одежды, процедурным кабинетом с рентген-аппаратом и комнатой для врача. Местная жительница Любовь Володина отметила удобство такого формата: раньше приходилось ехать в город с двумя пересадками, а теперь обследование можно пройти рядом с домом.

Местный врач-акушер-гинеколог Анна Дрынкина напомнила, что женщинам старше 40 лет важно проходить маммографию ежегодно. В качестве примера она привела пациентку, у которой плановое обследование помогло вовремя заметить изменения. Сначала врачи лишь наблюдали, но через полгода образование классифицировали как подозрительное. Рак выявили на ранней стадии, женщину прооперировали, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Передвижной маммограф приезжает в отдаленные поселки каждый месяц. В марте обследование смогут пройти также жительницы Виноградовского офиса врача общей практики, поселков имени Цюрупы и Хорлово.