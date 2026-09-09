Более 20 выпускников Люберец поступили в педагогические вузы

В 2025-2026 учебном году 92 выпускника школ городского округа Люберцы завершили обучение в психолого-педагогических классах, при этом почти треть из них поступили в высшие учебные заведения на педагогические специальности. Лидером по подготовке будущих учителей стала Лингвистическая школа, где профильный класс окончили 27 выпускников, 9 из которых выбрали профессию педагога.

В школе № 54 на педагогические специальности поступили 6 выпускников, в лицее № 3 профессию учителя выбрали 5 из 15 выпускников профильного класса. В школе № 53 класс окончили 22 человека, 2 из которых продолжили обучение в педагогических вузах. В гимназии № 5 «Интеллект» из 9 выпускников профильного класса на педагогические специальности поступили 2 человека.

Всего в вузы на педагогические направления поступили 24 выпускника психолого-педагогических классов. «Подготовка педагогических кадров — одно из приоритетных направлений работы округа. Мы продолжим развивать профильное обучение, чтобы обеспечить школы округа квалифицированными специалистами», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

С 1 сентября в школах округа к работе приступили 45 молодых педагогов, окончивших педагогические вузы Москвы, Ульяновска, Перми, Пензы и других городов. Развитие психолого-педагогических классов позволяет школьникам осознанно выбирать профессию учителя и получать качественную подготовку для поступления в профильные вузы.