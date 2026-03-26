Более 20 тысяч жителей Подмосковья заменили водительские права в МФЦ с января

С начала 2026 года более 20 тысяч жителей Московской области воспользовались услугой по замене водительских прав в многофункциональных центрах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова прокомментировала: «Спрос на услугу заметно увеличился: с начала года свыше 20 тысяч водителей получили новые права через центры „Мои Документы“. Ключевым фактором является режим „одного окна“».

В МФЦ можно пройти все этапы оформления — от подачи заявления и оплаты госпошлины до получения удостоверения. Заменить права можно в случае, если истек срок действия, изменились личные данные, удостоверение пришло в негодность, права были потеряны или украдены, изменилось состояние здоровья, а также при желании заменить права досрочно. Во всех остальных случаях необходимо обратиться в ГИБДД.

Для подачи заявления в МФЦ потребуются заявление, паспорт, старое водительское удостоверение (при наличии), медицинская справка по форме № 003-В/у. Медицинская справка обязательна при замене по истечении срока действия или по медицинским показаниям. В остальных случаях справка не требуется, однако новые права будут выданы на срок, оставшийся до окончания срока предыдущих. При наличии справки права выдаются на полные 10 лет.

Услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней. Госпошлина составляет четыре тысячи рублей, ее можно оплатить в МФЦ в день подачи заявления.