Более 20 тысяч заявлений на соцпомощь поступило в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года жители Московской области подали более 20 тысяч онлайн-заявок на получение экстренной социальной помощи через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Экстренная социальная помощь предназначена для одиноко проживающих граждан и семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья. Чтобы иметь право на помощь, доход на каждого члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум.

Заявку можно подать на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Особенностью услуги является использование искусственного интеллекта. Он помогает анализировать загружаемые документы во время заполнения формы. Если документ не проходит проверку, заявителю отображается подсказка, и он может сразу заменить его.

Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.