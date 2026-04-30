Более 20 тысяч заявлений на соцпомощь подали в Подмосковье с начала года

С начала текущего года жители Московской области активно обращаются за государственной социальной помощью через региональный портал. Всего было подано более 20 тысяч заявлений, как сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения социальной помощи необходимо подать заявление через портал госуслуг. Услуга называется «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» и доступна в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется бесплатно в течение 22 рабочих дней.

Оформить выплату могут отдельные категории жителей Московской области с низким доходом, включая малоимущие семьи, одиноко проживающих граждан, пенсионеров и других.