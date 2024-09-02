Более 20 тысяч стаканчиков мороженого раздали школьникам в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Акция по раздаче мороженого ученикам начальной школы прошла в Подольске. Так ребят поздравили с Днем знаний.

Праздничные линейки ко Дню знаний прошли во всех школах Подольска.⁣⁣ Поздравили ребят представители администрации округа и Совета депутатов.

Также в Московской области по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева прошла акция по раздаче мороженого. В Подольске его подарили 20700 ученикам начальных классов.

«Очень приятно получить в первый учебный день мороженое. Желаю, чтобы этот год был таким же вкусным, как и этот стаканчик», — поделилась ученица 2в класса гимназии № 7 Полина Базникина.

Отметим, что в этом учебном году за парты в Подольске сели более 50 тысяч ребят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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