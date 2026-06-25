Более 20 тысяч родителей Москвы и Подмосковья оформили ежегодную выплату

Отделение Социального фонда по Московскому региону получило более 130 тысяч заявлений на ежегодные выплаты для родителей с 1 июня. Оформить их могут россияне с низкими доходами.

Ежегодную выплату могут оформить работающие родители двух и более детей младше 18 лет, при очном обучении — до 23 лет. Для этого среднедушевой доход на одного человека не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, а у заявителя не должно быть долгов по алиментам и НДФЛ. Также для получения поддержки необходимо быть гражданином России и проживать на территории страны вместе с детьми.

«При определении права на выплату учитывается также имущество семьи, заработная плата, денежное довольствие военных, алименты, стипендии, пенсии, проценты по вкладам и другие доходы», — добавили в ведомстве.

Заявление можно подать через «Госуслуги», а также в клиентской службе Отделение или МФЦ. Сделать это можно до 1 октября. Документы рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

Задать вопросы также можно по телефону контакт-центра 8 (800-10) 0-00-01, а также в соцсетях ведомства.