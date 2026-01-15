Более 20 тысяч предпринимателей зарегистрировали в Подмосковье за год

В 2025 году в Подмосковье зарегистрировали более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Их общее количество достигло 478,7 тысячи.

Как сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, что сейчас 346,6 тысячи человек ведут бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей. Остальные относятся к юридическим лицам.

«Число МСП в Московской области приближается к полумиллиону: по итогам 2025 года в регионе зарегистрировано 478,7 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Таким образом, этот показатель вырос на 21 тысячу МСП», — сказала Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье продолжают работать все меру поддержки предпринимателей. Узнать о них больше можно по ссылке.