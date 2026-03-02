Более 20 тысяч пациентов в Подмосковье расшифровали свои анализы с помощью ИИ

Сервис для расшифровки результатов анализов заработал в Подмосковье в феврале. За это время ИИ помог оценить здоровье более 20 тысяч пациентов.

Как рассказали в региональном Минздраве, искусственный интеллект предоставляет пациентам расшифровку анализов и дает персональные рекомендации по выявленным отклонениям.

«С помощью искусственного интеллекта пациент может получить быстро доступную расшифровку анализов, а также понять на какие риски для здоровья стоит обратить внимание», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Расшифровка носит рекомендательный характер и не исключает приема специалиста. Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении «Добродел».