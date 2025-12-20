Более 20 тысяч машин такси проверили в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года инспекторы проверили более 20 тысяч машин такси. Среди них выявили порядка восьми тысяч нарушений. Наиболее распространенными стали проблемы с внешним оформлением транспортных средств и путевыми листами.

Мониторинг деятельности перевозчиков вели сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области вместе с правоохранителями. У водителей запрашивали документы о медицинском и техническом осмотре, разрешения на таксомоторную деятельность, также проверяли соответствие автомобиля региональному стандарту.

Рейды проводились на еженедельной основе, в периоды высокого пассажиропотока число проверок увеличивали. Больше всего нелегальных перевозчиков выявили в Котельниках, Балашихе, Домодедове и Химках. Месяцами-лидерами по выявлению нарушений стали февраль и март.

«За год число нарушений такси в регионе снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом. С начала года инспекторы проверили более 20 тысяч автомобилей такси, из них более 1,5 тысячи водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Машины нарушителей отправили на штрафстоянки, к административной ответственности привлекли более шести тысяч человек.

В подмосковном Минтрансе напомнили, что с 1 марта водители такси должны проходить обязательную аттестацию на знание правил работы. Непрошедшие тестирование перевозчики не имеют права оказывать услуги.