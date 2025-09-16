Более 20 тысяч человек собрал фестиваль хип-хопа в Подольске

Финал первого фестиваля «Область танцевальных культур» прошел 14 сентября в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Юные таланты со всего Подмосковья показывали мастерство в брейкинге и хип-хопе.

В танцевальных батлах сразились победители отборочного этапа, в котором приняли участие порядка 400 танцоров. Оценивало конкурсантов именитое жюри, в состав которого вошли многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей из Германии, Бельгии, Южной Кореи, Нидерландов, Белорусии, России и Казахстана.

Танцор из Казахстана Владимир Кальмиус как член жюри отметил, что у многих участников заметил большой потенциал. «Сегодня ребята были и начинающие, и средний уровень, и профессионалы. Россия всегда показывает хороший уровень. Все знают в мире, поэтому комментировать даже нечего — им просто нужно больше выезжать на мир», — сказал Владимир Кальмиус.

Именно за возможность поехать на масштабные соревнования за границу и боролись финалисты.

«Среди взрослых мы разыгрывали поездку в Дубай, на фестиваль Dubai open champions, который пройдет в декабре, а все победители детских номинаций в разных возрастных категориях сформируют сборную по брейкингу, которые отправятся на международный фестиваль в Китай представлять Россию», — рассказал организатор фестиваля Кирилл Васильев.

Кульминацией мероприятия стал батл сборных России и мира. Завершился вечер концертом певца Niletto. Артист исполнил свои песни, которым охотно подпевали жители и гости округа. Всего фестиваль «Область танцевальных культур» в парке Талалихина посетило свыше 23 тысяч человек.