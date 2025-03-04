Более 20 тысяч человек приняли участие в масленичных мероприятиях в Лобне
Сразу несколько мероприятий, посвященных Масленице, провели в Лобне. Площадками стали Центральный парк культуры и отдыха, площадь у Дома культуры «Красная Поляна» и Дворца культуры «Чайка».
В центральном парке организовали игровую программу и концерт. Свое кулинарное мастерство продемонстрировали заместители главы города Анны Кротовой.Они приняли участие в конкурсе по выпечке праздничного угощения. Горожане с удовольствием пробовали, хвалили и делились своими рецептами, ведь на Масленичной неделе блины пекут в каждой семье.Жители могли продегустировать блины, послушать народные песни, поучаствовать в конкурсах и танцах.
Украшением праздника стала выставка чучел Масленицы, которые каждый год готовят для конкурса школьники и воспитанники детских садов города с помощью педагогов и родителей. Каждая кукла по-своему уникальна: от нарядов до оригинальных авторских идей.
У Дома культуры «Красная Поляна» также состоялся праздничный концерт. Творческие коллективы исполнили песни и танцы. Все желающие могли поучаствовать в спортивных состязаниях и богатырских играх. Гостей праздника развлекали скоморохи и сказочные персонажи. Было организовано катание на лошади.
У Дворца культуры «Чайка» творческое выступление представили артисты молодежной театральной студии «Достойные люди» и ансамбля народной песни «Тынды-Рынды».
По традиции в конце праздника сожгли чучело масленицы, символизирующее уходящую зиму.