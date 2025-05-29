Более 20 тысяч человек посетили фестиваль автотуризма «Караванекс» в Коломне

Коломенский фестиваль путешествий на колесах «Караванекс 2025» установил новый рекорд по числу участников и представленной техники. За четыре дня мероприятие посетили более 20 тысяч человек.

На площадке было показано свыше 110 уникальных автомобилей и жилых модулей — от жилых трейлеров и автодомов разных форматов до модифицированных пикапов.

Традиционно на «Караванексе» фермеры и ремесленники представили свою продукцию на масштабной арт-ярмарке. Для детей организовали специальные площадки с мастер-классами, где юные гости могли проявить свои творческие способности.

Впервые в истории фестиваля был открыт большой парк фудтраков, предлагающий разнообразные блюда для всех посетителей, что стало приятным дополнением к насыщенной программе мероприятия.

«Мы уже начинаем подготовку к следущему юбилейному 15-му фестивалю „Караванекс“, который будет проходить на двух площадках: на территории Арт-квартала и прилегающих к ней стоянках», — рассказали организаторы мероприятия.