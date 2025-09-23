Более 20 тонн тыквы раздали жителям Мытищ на фестивале

В центре Мытищ, в главном городском парке, прошел полюбившийся многим фестиваль «Тыквоград». Это мероприятие подарило посетителям незабываемые эмоции и заряд позитива.

Парк с раннего утра наполнился яркими красками. Организаторы подготовили для гостей щедрый сюрприз — более 20 тонн отборных тыкв, которые раздавали всем желающим совершенно бесплатно.

«Мы впервые на этом празднике. Пришли всей семьей и привели бабушку, которая сама вырастила эту оранжевую красавицу. Мы вдохновлены и настроены на победу в конкурсе на лучший рецепт», — поделилась своими впечатлениями жительница Мытищ Анастасия Сергеева, с гордостью показывая свою тыкву, выращенную собственными руками.

«Тыквоград» — это не только возможность получить желаемый овощ. Программа мероприятия была насыщена разнообразными активностями, способными заинтересовать гостей всех возрастов. Анимация, концерты, творческий мастер-класс по созданию тыквенных шедевров и множество фотозон с осенними украшениями привлекли внимание посетителей.