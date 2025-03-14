Более 20 субботников прошло за неделю в Дубне

Генеральная уборка города после зимы стартовала на этой неделе. Такую задачу коммунальным службам поставил глава муниципалитета Максим Тихомиров.

Сотрудники предприятия «ЖКУ» уже выполнили большой объем работ. В них были задействованы пять бригад рабочих и 13 специальных машин.

В первую очередь коммунальщики приступили к уборке смета. Техника работала на улицах Ленина, Макаренко, Строителей, Вавилова, Энтузиастов, Тверской, Свободы, Правды, Ленинградской, проспекте Боголюбова и других. 18 дорог привели в порядок.

Продолжается уборка дворовых территорий, остановочных павильонов и парковочных карманов. Отдельные бригады убрали мусор с газонов вдоль дорог и тротуаров на улицах 9 Мая, Понтекорво, Промышленной, Тверской, Ленина, Володарского, с Театрального проезда и проспекта Боголюбова.

Жители Дубны тоже не остались в стороне и провели более 20 субботников.

«Продолжаем работу, чтобы встретить солнечные дни в красивом, чистом городе!» — отметил Максим Тихомиров.