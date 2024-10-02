Более 20 специалистов трудоустроились в больницу Мытищ по программе «Приведи друга»

Мытищинская областная клиническая больница активно привлекает новых сотрудников благодаря программе поощрения за рекомендации. Программа предусматривает выплату премии в два этапа: 50% при трудоустройстве нового сотрудника и оставшиеся 50% — после трех месяцев его работы.

Важно, чтобы новый сотрудник был принят на полную ставку и не работал в подмосковных медицинских организациях в течение предыдущих шести месяцев.

По словам заместителя главного врача по общим вопросам Ирины Кузнецовой, программа получила положительный отклик среди сотрудников больницы. Благодаря рекомендациям коллег, в последнее время в инфекционное отделение пришел работать врач-инфекционист, а в отделении неотложной помощи поликлиники № 2 начал трудиться фельдшер.

Также медицинские сестры по рекомендации знакомых приступили к работе в поликлинике № 6 и во врачебной амбулатории Туристического пансионата КВХ. Ирина Кузнецова выразила надежду на то, что сотрудники будут еще активнее приглашать своих знакомых медиков на работу.

В настоящее время больница ищет специалистов для отделений стационара, включая врачей-анестезиологов, кардиологов, инфекционистов и медицинских сестер. В поликлиниках также требуются врачи-оториноларингологи, детские офтальмологи, педиатры и терапевты. Подробную информацию о вакансиях можно найти на официальном сайте Мытищинской больницы.

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