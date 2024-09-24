Более 20 питьевых колодцев отремонтировали в Истринском округе летом

Везде, где необходимо, заменили ведра, цепи, карабины и оголовки, отремонтировали сами сооружения, восстановили домики и скамеечки.

Стоит отметить, что на территории округа 393 общественных питьевых колодца. Все они находится на содержании «Додхибимр». И на всех в течение лета проводился окос территорий и уборка мусора. А остальные работы — по необходимости и по просьбам жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что до 2027 года в Подмосковье модернизируют ключевые очистные сооружения.

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