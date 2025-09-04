Более 20 первоклассников в Дубне поучаствуют в новом образовательном проекте

В Дубне организовали класс с литерой «Э», ученики которого стали участниками инновационного проекта «Эффективная начальная школа». За один год первоклассники изучат программу двух лет.

В школе № 5 городского округа Дубна такой эксперимент проводят второй год подряд. Ребята, которые в прошлом году пошли в первый класс, сегодня учатся уже в третьем. Они отмечают, что успевают и делать домашние задания, и посещать кружки, секции. По словам родителей, дети стали более ответственными и самостоятельными.

За образовательным процессом в экспериментальном классе внимательно следят психологи. В первый год обучения к декабрю становится ясно, кто из ребят станет второклассником, а кто останется в своей параллели и продолжит обучение по классической программе. Родители принимают решение по итогам тестирования и на основе рекомендаций специалистов.

«Ключевой момент — чтобы детям было комфортно учиться и у них не ослабевал интерес к знаниям», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Отметим, что проект «Эффективная начальная школа» реализуют в 43 муниципалитетах Московской области. В Дубне — только в школе № 5. По словам педагогов, программа подходит для индивидуального применения, здесь очень важна точечная и кропотливая работа.