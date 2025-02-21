Более 20 памятников ВОВ привели в порядок в Истре к 23 Февраля

За четыре дня облагородили ко Дню защитника Отечества 20 мемориалов в округе, посвященных героям Великой Отечественной войны. Эту работу продолжат в Истре.

За это время сотрудники МБУ «ДОДХИБ» расчистили снег на территории памятников и подходам к ним, а также провели обработку против гололеда в деревнях Вельяминово, Чесноково, Красный поселок, Падиково, Аносино, Рычково, Максимовка, Сокольники на улице Вяльбе, Кострово на улице Центральная, 20, Головино, в селах Новопетровское (Парк Победы) и на улице Северная, Онуфриево, Павловская Слобода на улице Ленина и в поселках Пионерский на улице Школьная и Первомайский.

Всего на содержании муниципалитета находится 122 памятника. Внимание уделяют каждому. В ближайшее время проведут такие работы у памятников в селе Онуфриево и деревнях Кострово, Алексино, Духанино и других населенных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам в Подмосковье.