Более 20 памятников в Звенигороде приведут в порядок к 9 Мая | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 13:54 Более 20 памятников в Звенигороде приведут в порядок к 9 Мая Unsplash

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Больше 20 мемориалов и памятных мест в Звенигороде подготовят к празднованию Дня Победы. Городские службы, общественники, волонтеры, школьники и жители Одинцовского округа проведут там субботники и высадят деревья.

Сейчас ремонт и уборку мусора проводят на территории мемориала Славы в центре Звенигорода. Также наводят порядок у памятника «Бронзовый солдат», могилы разведчиков в бывшем санатории «Связист» и памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны в деревне Шихово.

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Сотрудники Звенигородской ремонтно-эксплуатационной службы штукатурят трещины на памятниках, красят лавочки, ремонтируют дорожки и ступени. За учреждением закреплено более 20 памятников и захоронений в селах Одинцовского округа, в том числе в Саввинской Слободе, селах Ершово, Каринское и деревне Иглово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».

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