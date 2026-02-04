Более 20 общественных пространств благоустроили в Люберцах за 3 года

Работы велись по госпрограмме «Формирование современной комфортной среды» при поддержке губернатора Московской области. Городской округ стал лидером в Подмосковье по темпам и масштабам благоустройства.

В 2025 году работы завершили в девяти парках и скверах, включая Наташинский парк, парк в Марусино и лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.

«Люберцы — лидер Подмосковья по реализации программы благоустройства. Это значит, что столько дворов, парков и скверов, сколько благоустраивается у нас, не делается больше ни в одном другом муниципалитете региона. За последние три года благоустроили 20 общественных пространств и 92 двора — и эту важнейшую работу продолжаем», — прокомментировал глава городского округа Владимир Волков.

Самым знаковым проектом стало совместное с Москвой благоустройство парка и моста «Дружба» в Зенино. Длина нового пешеходного моста составляет почти 600 метров, он стал удобным маршрутом к станции метро «Некрасовка».

В 2026 году планируется завершить работы в Летнем парке в Малаховке и благоустроить вторую очередь лесопарка «Лесная опушка» в Октябрьском. Также заметно преобразится территория Кореневского карьера и стартуют работы в Центральном парке.

Разрабатывается концепция благоустройства Дзержинского карьера — проект поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Кроме того, в планах обновление территории у Верхнего пруда в Дзержинском и создание лесопарка, который свяжет «Лесную опушку», лесопарк «Чемпион» и «Волкушу».

В текущем году планируется благоустроить четыре общественных пространства и выполнить проектирование еще трех объектов.