Более 20 новых резидентов привлекли в ОЭЗ Подмосковья с начала года

Особые экономические зоны Подмосковья привлекли еще 21 резидента в 2024 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«С начала года резидентами ОЭЗ „Дубна“ стали 15 компаний. Еще четыре новых резидента появились в ОЭЗ „Ступино Квадрат“ и два — в ОЭЗ „Исток“. Новые резиденты заявили проекты с общим объемом инвестиций 9,29 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать порядка 1140 рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Самым крупным резидентом этого года стала компания «Андам». Этот инвестор реализует в «Дубне» проект по разработке и производству бытовой химии и косметики. На предприятии планируется создать около 190 рабочих мест.

Заявки на получение статуса резидента особых экономических зон теперь рассматриваются по новому регламенту, который позволил сократить срок решения вопроса с 40 до 15 рабочих дней.