Более 20 новых детских площадок установили в Богородском округе в 2024 году
Завершается выполнение программы по установке детских площадок в Богородском округе. В этом году на территории появилось 22 новые игровые зоны.
Остались финальные работы, связанные с благоустройством: установка досок информации и устранение мелких недочетов.
Новые игровые площадки появились не только в крупных населенных пунктах, но и в сельских поселениях муниципалитета. В частности, это деревни Караваево, Мишуково и Тимохово, поселок Новостройка, село Балобаново.
Программа реализована за счет средств местного и областного бюджетов. Игровые комплексы устанавливаются с учетом современных требований — все они оснащены безопасными и удобными игровыми элементами.
Программа благоустройства 2024 года завершается в Подмосковье. В следующем году в регионе обновят еще 75 общественных мест, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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