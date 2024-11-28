Более 20 новых детских площадок установили в Богородском округе в 2024 году

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Завершается выполнение программы по установке детских площадок в Богородском округе. В этом году на территории появилось 22 новые игровые зоны.

Остались финальные работы, связанные с благоустройством: установка досок информации и устранение мелких недочетов.

Новые игровые площадки появились не только в  крупных населенных пунктах, но и в сельских поселениях муниципалитета. В частности, это деревни  Караваево, Мишуково и Тимохово, поселок Новостройка, село Балобаново.

Программа реализована за счет средств местного и областного бюджетов. Игровые комплексы устанавливаются с учетом современных требований — все они оснащены безопасными и удобными игровыми элементами.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Программа благоустройства 2024 года завершается в Подмосковье. В следующем году в регионе обновят еще 75 общественных мест, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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