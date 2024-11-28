Более 20 новых детских площадок установили в Богородском округе в 2024 году

Завершается выполнение программы по установке детских площадок в Богородском округе. В этом году на территории появилось 22 новые игровые зоны.

Остались финальные работы, связанные с благоустройством: установка досок информации и устранение мелких недочетов.

Новые игровые площадки появились не только в крупных населенных пунктах, но и в сельских поселениях муниципалитета. В частности, это деревни Караваево, Мишуково и Тимохово, поселок Новостройка, село Балобаново.

Программа реализована за счет средств местного и областного бюджетов. Игровые комплексы устанавливаются с учетом современных требований — все они оснащены безопасными и удобными игровыми элементами.