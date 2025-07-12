Более 20 незаконных участков с морскими контейнерами выявили в Люберцах

В Подмосковье продолжается проверка земель на предмет неправильного использования. В результате обследований специалисты обнаружили 94 участка, где незаконно размещены морские контейнеры. Самая крупная такая площадка находится в Островцах — ее площадь составляет 42 гектара.

Всего в Люберцах нашли 22 участка с контейнерами — это почти 200 гектаров. На девяти из них незаконную деятельность уже прекратили, а контейнеры полностью убрали. Так, на прошлой неделе освободили участок ЗАО «Агрофирма Нива» площадью 4,5 гектара, который относится к землям сельхозназначения. Проверки на других участках продолжаются.

«На землях населенных пунктов с видом разрешенного использования под жилую и нежилую застройку собственник складировал свыше 5,3 тысячи грузовых контейнеров, что нарушало земельное законодательство и не отвечало требованиям безопасности. В настоящее время, после выданного администрацией уведомления, правообладателем уже вывезено около 3 тыс. контейнеров, в ближайшее время планируется полностью очистить территорию», — прокомментировал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Напомним, в Московской области масштабную работу по борьбе с незаконными стоянками контейнеров начали в июне 2025 года. Сейчас такие объекты ликвидировали уже более чем на 20 участках.