Более 20 некоммерческих организаций в Одинцове получили гранты в этом году

Социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в Одинцовском округе в этом году оказывали значительную поддержку. По госпрограмме из бюджета муниципалитета им выделили 2,47 миллиона рублей.

Начальник отдела по работе с общественными объединениями и территориями Виктория Виноградова рассказала, что администрация Одинцовского округа провела открытый конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, работающим на территории муниципалитета.

«Финансовую поддержку выделили 22 НКО. Благодаря грантам реализовали 11 значимых проектов», — добавила Виктория Виноградова.

Отметим, что большое значение также имели и другие формы помощи, например, в безвозмездное пользование 25 организаций получили муниципальные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил в региональный парламент проект регионального бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года. Документ отражает курс на социальную ответственность, устойчивое развитие и преемственность стратегических решений.