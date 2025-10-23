Андрей Воробьев внес в парламент проект трехлетнего бюджета Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил в региональный парламент проект регионального бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года. Документ отражает курс на социальную ответственность, устойчивое развитие и преемственность стратегических решений.

В Министерстве экономики и финансов Московской области уточнили, что в центре внимания останутся поддержка людей, повышение качества жизни населения, развитие инфраструктуры, выполнение национальных целей развития и другие задачи.

Согласно проекту, доходы областной казны в следующем году составят 1,3 триллиона рублей, в 2027 — 1,5 триллиона, а к 2028 году вырастут до 1,6 триллиона. Прогноз строится с учетом текущих экономических показателей и оценки доходного потенциала региона.

Основная часть поступлений — собственные доходы области, которые в 2026 году ожидаются на уровне 1,2 триллиона рублей. Это на 7,3% больше, чем запланировано на текущий год.

Структура доходов традиционно опирается на федеральные налоги: 82% всех поступлений обеспечивают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и акцизы.

Так, поступления по НДФЛ прогнозируют на уровне 510 миллиардов рублей, что связано с ростом фонда оплаты труда. Увеличение прибыли компаний на 12,4% позволит привлечь 409 миллиардов рублей налога на прибыль, а акцизы принесут бюджету еще 85 миллиардов рублей.

Расходная часть областного бюджета в 2026 году составит 1,4 триллиона рублей, в 2027 — 1,6 триллиона, а в 2028 — 1,7 триллиона. Большую часть средств — 88% (свыше 1,2 триллиона рублей) — направят на реализацию 20 государственных программ.

Приоритет традиционно останется за социальной сферой: на поддержку семей, развитие систем здравоохранения и образования, а также меры социальной помощи гражданам выделят значительную долю средств.

Новый бюджетный цикл предусматривает активное строительство и реконструкцию школ, детских садов и больниц, а также модернизацию их технической базы.

Кроме того, продолжится работа по благоустройству общественных пространств, сокращению числа аварийного жилья, обновлению коммунальной инфраструктуры и развитию дорожной сети.

Проект бюджета сформировали с умеренным дефицитом, не превышающим установленные законом пределы: 6% от объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) в 2026 году и по 5% — в 2027 и 2028 годах.

Финансовый документ сбалансирован по всем основным показателям. Он станет предметом детального рассмотрения в Московской областной думе.

После внесения поправок пройдут публичные слушания, в рамках которых свои предложения смогут озвучить и представители общественности.