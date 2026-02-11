Более 20 нарушителей выявили в ходе рейда общественного транспорта в Люберцах

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

11 февраля в городском округе Люберцы прошел совместный рейд, направленный на проверку соблюдения правил перевозки пассажиров. Участие в мероприятии приняли сотрудники административно-пассажирской инспекции, администрации округа, ГАИ и управления административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья.

Проверки развернули на маршрутах № 43к и 67к — было осмотрено более 15 транспортных средств. В итоге зафиксировано 17 нарушений. К административной ответственности привлекли 10 водителей, допустивших нарушения правил перевозки пассажиров. Еще семь пассажиров получили штрафы за безбилетный проезд.

Особое внимание уделялось соблюдению линейно-финансовой дисциплины, наличию разрешительных документов, оформлению путевых листов и прохождению предрейсовых медосмотров, подчеркнули в управлении транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета.

По вопросам работы общественного транспорта жители могут обращаться по телефону управления: 8 (498) 732-80-08 (доб. 431 или 149).