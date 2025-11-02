Более 20 многоквартирных домов отремонтируют в Дубне до конца года

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Дубне в 2025 году отремонтируют 24 здания. Уже ведутся работы по замене кровель, обновлению фасадов, ремонту инженерных систем и отопления.

Сразу в двух домах на улице Ленина — № 9 и № 10 — сейчас идут ремонтные работы на скатных крышах. Уже завершен демонтаж старых стропильных систем, устанавливают новые. Продолжается укладка металлочерепицы на кровлях и утепление помещений внутри чердаков.

В четырехэтажном доме № 14 по улице Центральной продолжается утепление фасада. Затем его оштукатурят и приступят к финишной покраске.

Готов к покраске дом № 17 по улице Правды. Строители закончили обустройство отмостки по периметру дома, все фасады полностью оштукатурены и в ближайшее время к работе приступят маляры.

«На этот сезон запланированы масштабные ремонтные работы, специалисты администрации Дубны контролируют подрядчиков — качество работ должно соответствовать стандартам, от этого зависит уровень комфорта для жителей», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.