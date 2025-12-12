Более 20 лучших добровольцев со всей страны наградили в Балашихе

Во Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны в Балашихе прошла торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню добровольца в системе МЧС России. В мероприятии приняли участие замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал‑лейтенант внутренней службы Вячеслав Бутко, заместитель главы руководителя муниципалитета Олег Бурлин и более 20 волонтеров из разных регионов страны.

Гости осмотрели уличную экспозицию современной аварийно‑спасательной техники, робототехнические средства пожаротушения, познакомились с работой кинологического центра, посетили музей института и интерактивные VR‑станции. Также для них организовали полевую кухню и демонстрационные показательные испытания оборудования.

В рамках церемонии наградили более 20 добровольцев из Санкт‑Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Ханты‑Мансийска, Москвы и Балашихи. Особое внимание привлекла дружина юных пожарных «Феникс» из Курска. Ее признали лучшей в стране по итогам всероссийского смотра‑конкурса «Горячие сердца». Руководитель команды Елена Артемова отметила многолетнюю работу движения и активное участие команды в соревнованиях и проектах МЧС.

«Каждый из вас дарит свое время и силы людям, которым нужна помощь. Ваш труд невозможно переоценить. Спасибо вам», — сказал Вячеслав Бутко.

Отметим, что юные добровольцы проходят обучение в федеральных центрах, участвуют в рейдах, проводят занятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях, а многие планируют связать будущее с медициной и службой в системе МЧС.