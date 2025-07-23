Более 20 лифтов заменят в 12 многоквартирных домах в Королеве в 2025 году

В Королеве продолжается активная работа по обновлению лифтового оборудования в жилых домах. Ежегодно заменяют лифты, которые эксплуатируются более 25 лет.
В этом году планируется установка 21 нового лифта в 12 многоквартирных домах города. Большая часть работ уже выполнена: специалисты заменили 19 кабин, включая как грузовые, так и пассажирские лифты. Оставшиеся два обновят до конца октября.
Новые лифты появились в домах на улицах Героев Курсантов, Лесной и Пионерской в микрорайоне Юбилейный, а также на улицах Горького, Калинина, Пионерской и проспекте Космонавтов в центральной части города.
Для удобства жителей в одном подъезде не меняют оба лифта одновременно: пока идет монтаж одного, второй продолжает работать.
Новое оборудование — отечественного производства, отличается повышенной безопасностью, энергоэффективностью, антивандальными свойствами и бесшумной работой. В лифтах установлено светодиодное освещение и «умные» датчики в дверных проемах.
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