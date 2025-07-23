Более 20 лифтов заменили в домах Подольска с начала 2025 года

В Подольске с начала текущего года заменили 22 лифта в многоквартирных домах. До 2028 года планируют обновить еще 79 объектов.

Новые лифты уже установлены в 198 многоквартирных домах.

«Для многих жителей, особенно молодых мам и пожилых людей, это не просто техника, а неотъемлемая часть комфортной и безопасной жизни. Именно поэтому так важно, чтобы лифты работали без сбоев и простоев. В Подольске планомерно обновляем лифтовое хозяйство вместе с Фондом капитального ремонта „, — рассказал глава городского округа Григорий Артамонов.

В настоящее время за состоянием устройств в округе следят семь специализированных организаций. После окончания действующих договоров управляющая организация «УК Подольск» заключит новые по обновленной конкурсной системе. Это позволит повысить качество обслуживания и сократить число жалоб.