Более 20 летних веранд открыли в Химках

С 23 мая любоваться городом станет еще приятнее — в Химках открыли 23 летние веранды. Жителям предлагают провести досуг за чашкой чая и насладиться вкусными блюдами на свежем воздухе.

Официально сезон работы летних веранд стартовал еще месяц назад, однако погодные условия не позволяли открыть большинство из них раньше. Зато рестораны и кафе успели лучше подготовиться и оборудовать специальные площадки для гостей. Большое внимание уделили напиткам — жители смогут попробовать холодные лимонады со смородиной, кардамоном, лаймом и базиликом.

«В жаркое время года всегда отдаю предпочтение летним верандам. Это хорошая альтернатива обычным залам. Посещения открытых площадок можно назвать организованным пикником», — отметила жительница Химок Екатерина Ремушкина.

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