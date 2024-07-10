Более 20 летних веранд открыли в Химках с июня

Жители Химок могут посетить 26 летних веранд в этом летнем сезоне. Повара подготовили для гостей специальное меню, куда включены сезонные овощи и фрукты, а также сладкие ягоды.

Сейчас жители Химок особенно часто выбирают окрошку на кефире или квасе, свекольник, огуречный суп и разные салаты с щавелем и ягодами. Из десертов химчанам полюбился лимонный сорбет.

Локации оформили цветочными композициями с гортензиями, виолами и невысокими туями. При этом на верандах не предусмотрены капитальные конструкции, заборы и ограждения.

«Нет ничего лучше, чем наслаждаться своим обедом на свежем воздухе под лучами солнца на летней веранде. Это место, где время течет медленно, где я могу укрыться от суеты городской жизни. И в этот момент я чувствую себя дома, в моих Химках», — сказала жительница Химок Ирина Васнецова.

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