Более 20 километров трассы М-9 «Балтия» отремонтировали в Подмосковье

Ремонт федеральной трассы М-9 «Балтия» продолжается в Подмосковье. В рамках работ дорожники возобновили 25 километров покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве уточнили, что верхний слой покрытия заменили на наиболее изношенных участках Новорижского шоссе с 22-го по 50-й километр и с 68-го по 83-й километр в обоих направлениях.

Дорожные службы устранили колею и иные дефекты и нанесли новую разметку. Во время ремонта трассы многоступенчатый контроль качества асфальтобетонной смеси осуществлялся с использованием технологии объемно-функционального проектирования.

Уточняется, что всего в текущем году ФКУ «Центравтомагистраль» планирует обновить более 100 километров федеральных автомобильных дорог в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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