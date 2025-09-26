Более 20 километров дорожного полотна обновили в Балашихе

В городском округе Балашиха проведен масштабный ремонт дорожного покрытия общей протяженностью 21 километр. Работы прошли на 20 участках территории округа, при этом самый длинный отрезок, более 3,5 километра, расположен в деревне Дятловка.

Ремонт дорог стартовал весной 2025 года. Один из объектов обновления стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, работы были проведены на муниципальных участках, включая улицы Вокзальную, Карбышева, Главную, Верхнюю, Рудневую, Центральную, Заречную, Победы, Евстафьева и другие.

Целью этих работ является повышение качества дорожной инфраструктуры Балашихи, создание комфортных и безопасных условий для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов. Новое асфальтовое покрытие не только улучшит безопасность дорожного движения, но и придаст более привлекательный внешний вид улицам города.