Более 20 километров дорожного покрытия обновят в Воскресенске в 2025 году

В городском округе Воскресенск активно проводится программа по ремонту дорог и благоустройству дворов. В этом году планируется отремонтировать более 22 километров дорог местного значения на 68 участках.

Глава округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин проверил ход ремонтных работ на улице Докторова, а также на улицах Центральной, Комсомольской и проезде к МРЭО в микрорайоне Лопатинский. Кроме того, он осмотрел обновлённые «народные тропы» возле озера Светлое.

«Для нас важно, чтобы жителям было комфортно проживать: было, где поставить свой автомобиль на стоянку, проводить время, гулять с детьми и заниматься спортом. В этом году благоустроим девять дворов. В настоящее время ведутся работы во дворах на улицах Менделеева, Докторова, а во дворе домов № 5 и № 6 улице Победы в Хорлово уже выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия проездов и парковок, обустройству тротуаров и установке бордюров», — сказал глава округа.

В 2025 году в округе планируют заменить четырнадцать детских игровых площадок, из которых четыре установлены в рамках программы губернатора Московской области.