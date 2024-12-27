Более 20 катков планируют открыть в Мытищах

Более 20 муниципальных катков будут работать этой зимой в Мытищах. Некоторые уже залили, а другие заработают позже, когда наступит благоприятная погода.

В администрации отметили, что в этом году зима переменчива: были и морозы, и снегопады, и оттепель. Однако специалистам по заливке такие условия не подходят для того, чтобы организовать полноценные катания в округе.

Всего в этом году заработают более 20 катков. Например, центральный у Дворца культуры «Яуза» уже открылся. Там использовали искусственное покрытие. Остальные находятся в разном степени готовности.

Специалисты отмечают, что больше всего повезло жителям деревень, где температура воздуха всегда ниже, чем в городской черте. Например, уже залиты катки в селах Марфино и Федоскино, а также в деревнях Аксаково и Чивирево.

В городе неплохое покрытие сделали на хоккейной коробке у стадиона в микрорайоне «Дружба». Вскоре откроют площадки на стадионах «Торпедо», «Строитель», «Труд», «Дружба», а также в Мытищинском лесопарке.

Во дворах зальют коробки у дома № 38/1 на улице Каргина, у дома № 3/2 на Станционной улице, на Мира, 8, Сукромка, 21, у дома № 27 на Летной улице, на Юбилейной, 30. Также заработают катки в поселках Поведники, Туристическом пансионате и Здравнице, в деревне Жостово.