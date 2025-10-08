Более 20 картин известных художников подарили школе № 24 в Мытищах

Мытищинский искусствовед и благотворитель Лев Миловидов передал школе № 24 картины из своей личной коллекции «Малая Третьяковка». Приуроченная ко Дню учителя экспозиция стала также данью памяти Лидии Молчановой — двоюродной сестре дарителя и педагогу этого образовательного учреждения.

Преподаватель сыграла большую роль в становлении искусствоведа. Помимо этого, она проявила себя как выдающийся педагог.

«Лидия Молчанова, не дожившая всего год до своего 90-летия, внесла неоценимый вклад в воспитание нескольких поколений учеников, приобщив их к миру литературы и искусства. Она выросла в простой крестьянской семье с двумя сестрами недалеко от Переславля-Залесского. Все они посвятили себя педагогике. Их общий учительский стаж превысил 150 лет», — отметил Лев Миловидов.

Заместитель директора по воспитательной работе Алина Шмелева подчеркнула, что эта галерея — ценнейший подарок для школы № 24. Ученики проявляют живой интерес к произведениям искусства. А это положительно скажется на их развитии.

Вместе с картинами учебное заведение получило в подарок уникальные художественные альбомы, которые рассказывают о творчестве представленных в экспозиции мастеров. На мероприятии педагогов наградили почетными грамотами и благодарностями Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Московской области, главы городского округа Мытищи, управления образования муниципалитета.